بعد تسلم مهامه.. الرئيس العراقي الجديد يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

2022/10/17 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعرب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، الاثنين، عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد بذل كل الجهود لحماية الدستور.

وجاءت تصريحات رشيد في كلمة ألقاها خلال مراسيم تسلمه رئاسة الجمهورية بقصر السلام في بغداد.

وقال: "أشكر المرجعية الدينية العليا وممثلي الشعب العراقي لمنحي ثقتهم".

وعبر عن أمله "بالإسراع في تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن"،

وأكد الرئيس على "بذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة"، مشيرا إلى "سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".

وأضاف: "في القريب سأعلن للشعب العراقي برنامج عملي في رئاسة الجمهورية العراقية".

وجرت في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم الاثنين، مراسيم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية، وفقا للوكالة.

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