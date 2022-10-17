ذي قار تعلن تخصيص 200 مليار دينار لمشاريع خدمية وبنى تحتية

2022/10/17 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوجز صندوق إعمار ذي قار، اليوم الاثنين، مشاريع العام الحالي 2022 في المحافظة، فيما حدد نسب الإنجاز المتحققة فيها.

وقال مدير صندوق إعمار ذي قار، رزاق الركابي،في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظة ذي قار لديها مشاريع استراتيجية وحيوية مثل شارع الإمام الحسين ومدينة أور السياحية، فضلاً عن أرض مخدومة وصلت نسب الإنجاز فيها إلى 95‎ بالمئة"، مبيناً أن "هذه المدينة ستكون المشروع الأول على مستوى العراق، والخدمات فيها متكاملة من ناحية الماء والمجاري والكهرباء وإكساء الأراضي، إذ بإمكان المواطنين بناء وحدة سكنية في المدينة بوجود الخدمات كافة".

وأضاف الركابي، أن "مدينة أور السياحية وصلت نسب الإنجاز فيها إلى 70 بالمئة من ناحية إيصال الخدمات وتهيئتها للاستثمار الأجنبي أو المحلي"، مبيناً أن "مشروع الإمام الحسين وهو مشروع حيوي ومتنفس لأبناء المحافظة، وصلت نسب الإنجاز فيه إلى 58 بالمئة، وهو مشروع استراتيجي سيسهم في فك الاختناقات الموجودة في المحافظة، بالإضافة إلى أنه يربط محافظة ذي قار بالسماوة والبصرة، فضلاً عن جسر مشاة كهربائي".

وتابع، أن "هناك مشروع الكورنيش، الذي بلغت نسب الإنجاز فيه كمرحلة أولى تجاوزت 70‎ بالمئة، وسيكون على جانبين، حوض نهر الفرات 4 كم و700 متر من جانب الجزيرة، و4 كم و700 من جانب صوب الشامية".

ودعا الركابي، الشركات إلى "ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع بأسرع وقت"، لافتاً إلى أن "خطة عام 2022 تتضمن مشاريع تكميلية مثل مشروع أور السياحية ومشروع الكورنيش كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الخدمية الأخرى، أما المشاريع الجديدة فستشمل مستشفيات في الفجر والاصلاح والكرمة، فضلاً عن تأهيل مستشفى الولادة في المحافظة وتكملة مستشفى البطحاء، وهنالك أيضاً مشاريع خدمية وبنى تحتية ستكون ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار لعام 2022 في قانون الأمن الغذائي، إذ تم تخصيص 200 مليار لهذا الشأن".

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