2022/10/17 | 13:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zarTux0Eenc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلال مراسم التنصيب رئيس الجمهورية يدعو للاسراع في تشكيل الحكومة في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلال مراسم التنصيب رئيس الجمهورية يدعو للاسراع في تشكيل الحكومة في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).