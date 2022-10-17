"الزوجة الثانية مصدر سعادة للأولى".. مستشار أسري سعودي يوضح تصريحاته بعدما أثارت جدلا

2022/10/17 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات مستشار الإرشاد الأسري السعودي فهد بن مسلم، حول الزواج من زوجة ثانية، على قناة "السعودية" التلفزيونية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى نشر فيديو آخر لتوضيح تصريحاته.

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