"الكاميكازي" تهاجم أوكرانيا.. استهداف منشآت حيوية وكييف تسقط "معظم المسيرات"

2022/10/17 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت عدة ضربات روسية منشآت حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في "مئات البلدات"، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، الاثنين.

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