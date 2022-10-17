حزب البديل من اجل المانيا: ما دخل المانيا في النزاع الروسي الاوكراني؟ سنكون الخاسر الاكبر في الصراع

2022/10/17 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أليسا فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” في مقابلة مع “Dlf” إن ألمانيا ستكون الخاسر الأكبر من الصراع في أوكرانيا، وليست موسكو وكييف.وأضافت فايدل: “لا يوجد أشخاص أكفاء في البوندستاغ قادرون على الدفاع عن المصالح الوطنية … Readmore

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