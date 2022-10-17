القضاء العراقي يصدر حكماً بالاعدام بحق امير بيت المال في عصابات داعش الارهابية

2022/10/17 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق (امير بيت المال) في عصابات داعش الارهابية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان: أن “محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر … Readmore

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