حصيلة صولة أمنية في المجر الكبير.. اعتقال عشرات المطلوبين قضائيا بميسان

2022/10/17 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميساناعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الإثنين، حصيلة صولة أمنية في المجر الكبير.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير وبإشراف مدير القسم العميد ماجد زبون عبدالرضا ، نفذت خلال الأسبوعين الماضيين ، ممارسات وعمليات أمنية لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القبض ، جنوب المحافظة".واوضحت: "حيث اسفرت القبض على (146) متهماً بقضايا ومواد قانونية مختلفة أبرزها المادة الرابعة من قانون الارهاب".وأضافت انه "تمت احالة جميع المتهمين للقضاء المختص لينالوا جزائهم العادل".

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