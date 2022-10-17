2022/10/17 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وضع ارتفاع نسبة الفقر في العراق ضمن اولوليات برنامجه الحكومي.

وقال السوداني، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، لا بدّ من لفت الانتباه إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق".

واضاف: "ونودّ التأكيد أن برنامج حكومتنا قد وضع تخفيف الفقر في أولوياته، إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن للفئات الفقيرة".

وكلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الخميس 13 تشرين الاول الجاري، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا للدستور العراقي سيعلن محمد شياع السوداني كابينته الوزارية خلال المدة التي حددها بـ 30 يوما لتخضع لتصويت مجلس النواب على الوزراء وحصولهم على الثقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يفتح ملف الفقر في العراق ويَعد بتخفيفه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يفتح ملف الفقر في العراق ويَعد بتخفيفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).