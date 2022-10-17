ميسي يستبعد بلاده من كأس العالم

2022/10/17 | 14:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عدم فوز بلاده.

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