أحدهم محكوم بالحبس الغيابي.. الاطاحة بمتهمين إثنين في بابل

2022/10/17 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، القاء القبض على مطلوبيْن إثنين في نقطتي تفتيش رئيسية في المحافظة.

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