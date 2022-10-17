مكتب الحلبوسي يحتضن اجتماعاً لائتلاف “إدارة الدولة” مساء اليوم

2022/10/17 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين، بأن ائتلاف “إدارة الدولة” مساء اليوم في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأفاد المصدر بإن “اجتماعا سيعقد مساء اليوم لائتلاف إدارة الدولة في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث خطوات تشكيل الحكومة الجديدة”.

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