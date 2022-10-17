2022/10/17 | 14:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. مستشفى نانكلي الحكومي لمعالجة أمراض السرطان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lebouLgfnlk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل .. مستشفى نانكلي الحكومي لمعالجة أمراض السرطان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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