العراق.. عبد اللطيف رشيد يتسلم منصب الرئاسة ويتعهد بالتقريب بين الأطراف

2022/10/17 | 14:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد -الاثنين- ببذل كل جهده للتقريب بين الأطراف والمكونات السياسية في العراق، وإقامة علاقات "متوازنة" مع دول الجوار، معربا عن أمله في تشكيل حكومة جديدة بسرعة.

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