تحليل: علاقة أميركا والسعودية

2022/10/17 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الباحث، ستيفن كوك، من مجلس العلاقات الخارجية أن الولايات المتحدة يجب أن تقبل "تقاربا واقعيا" مع السعودية يعترف بأن العلاقة تبادلية.

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