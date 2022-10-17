كيليان مبابي يوضّح حقيقة طلبه الرحيل عن باريس سان جيرمان

2022/10/17 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طلبه الرحيل عن صفوف الفريق، في يناير/كانون الثاني المقبل، وبعد نهاية كأس العالم 2022.

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