شاهد بالفيديو.. أني خريج كلية و ولدي وبناتي أيضا خلصوا كلية وخلوا شهايدهم على الحايط .. مسن يشكو حال العراق

2022/10/17 | 14:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YDTlyfNhUT0

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