أعضاء فرقة “BTS” الكورية يلتحقون بالخدمة العسكرية

2022/10/17 | 14:55 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بي تي إس" سيقومون بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية

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