الاتحادية توقف صرف 70 مليار دينار لمكتب الكاظمي

2022/10/17 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، امراً يقضي بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لحين حسم الدعوى المقامة ضده.وذكرت المحكمة في بيان، تلقته (بغداد اليوم) انها "اصدرت الامر الولائي المرقم (31 / اتحادية / امر ولائي /2022) المتضمن إيقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ( 226 لسنة 2022 ) والبالغ مقداره (70 مليار دينار)، لحين حسم الدعوى المقامة امامها بالعدد ( 228 / اتحادية / 2022 ) للطعن بعدم صحة القرار انف الذكر".

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