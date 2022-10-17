وزير النفط يوعز بتثبيت المتعاقدين ممن اكملوا 2 سنة على الملاك الدائم

2022/10/17 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم، فيما حددت شرطا لذلك.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا الى توجيهات السيد وزير النفط احسان عبدالجبار الى كافة التشكيلات النفطية بخصوص تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم".

واضافت، أنه "تمت مصادقة السيد الوزير على محاضر شركة نفط البصرة الخاصة بتثبيت المتعاقدين ممن اكملوا 2 سنة على الملاك الدائم، علما سوف يتم استكمال اجراءات التثبيت لباقي تشكيلات وزارة النفط حين ورود محاضر التثبيت".

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