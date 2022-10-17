اكتشاف ثمانية منحوتات جدارية في بوابة المسقى في العراق

2022/10/17 | 15:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاكتشاف عبارة عن ٨ الواح من الرخام(المرمر) منحوته بالنحت البارز.

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