النزاهة تعلن استقدام مدير صحة نينوى بسبب نجله!

2022/10/17 | 15:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لدائرة صحَّة مُحافظة نينوى؛ لارتكابه عمداً ما يُخالف واجبات وظيفته.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة صحَّة مُحافظة نينوى؛ وذلك على خلفيَّة قيام أحد مُوظَّفي …

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