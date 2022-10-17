2022/10/17 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر اتحاد الكرة الإنجليزي قائمة بالتصرفات المحظورة على زوجات لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم في مونديال قطر.وحذر الاتحاد الزوجات من خطر التعرض للسجن أو الغرامة المالية في حال خرق اللوائح المعمول بها في المونديال، وتم تزويد كل زوجة وخطيبة، قائمة بالمحظورات بشكل سري.ووفق التقرير،على الزوجات عدم التلفظ بألفاظ خادشة أو شتائم وعدم شرب الكحول في أماكن عامة، وعدم التصرف بشكل مستفز أو الصراخ وعدم رمي القمامة ( غرامة 6 آلاف جنيه استرليني ).وقال مصدر لصحيفة «صن» البريطانية:«اتحاد الكرة لم يدع مجالاً للشك وكان واضحاً بخصوص التعليمات وحرص على توضيح مسؤولية كل لاعب وعائلته، وذلك لضمان الامتثال للقوانين وثقافة البلد المستضيف.من المهم أن تفهم الزوجات والشريكات أن القانون سيسري على الجميع بدون مجاملة».وكان تقرير أشار لحجز عائلات اللاعبين مكان الإقامة في منتجع جزيرة «Banana» الذي يمكن الوصول إليه باستخدام زورق وتستغرق الرحلة 25 دقيقة من شاطئ العاصمة الدوحة.



وتصل كلفة الليلة الواحدة في المنتجع إلى 6 آلاف جنيه استرليني، وهناك الكثير من النشاطات فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة محظورات على الزوجات في المونديال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة محظورات على الزوجات في المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).