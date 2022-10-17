صادرات الحبوب الأوكرانية تقترب من مستويات ما قبل المعارك

2022/10/17 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر/ تشرين الأول جاءت أقل 2.4 بالمئة فقط عن نفس الفترة من عام 2021 على الرغم من إغلاق العديد من الموانئ البحرية والعمليات العسكرية الروسية.وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط

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