بالفيديو.. اعترافات

2022/10/17 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمننشر جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، اعترافات أحد أفراد عصابة للنصب والاحتيال غرب محافظة نينوى.

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