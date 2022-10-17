إيران تنفي تزويد روسيا بطائرات مسيرة: أنباء لها أطماع سياسية

2022/10/17 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إيران، الاثنين، تزويد روسيا

بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها

الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إن

"الأنباء المنشورة عن تزويد إيران رو

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