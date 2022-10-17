بعد افتتاحه من قبل الحكومة المركزية.. شاخوان عبد الله: لن نسمح بفتح مطار كركوك

2022/10/17 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي

شاخوان عبد الله، الاثنين، عدم السماح

بفتح مطار كركوك، عازياً ذلك الى وجود

فساد في ملف المطار.

وقال عبد الله في تصريح تابعته وكالة

نون الخبرية، انه "تم رفع ملف مطار ك

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