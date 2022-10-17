مخصصة لشراء اثاث.. المحكمة الاتحادية العليا توقف صرف 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء

2022/10/17 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي

اعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم

الإثنين، امراً ولائياً بإيقاف صرف 70

مليار دينار مخصصة لمكتب رئيس الوزراء

ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

والتنمية.

وذكر بيان

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