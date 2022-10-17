رئيس الجمهورية يشيد بدور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين

2022/10/17 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ، اليوم الإثنين ، بدور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.وذكر بيان رئاسي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد […]

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