2022/10/17 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحادية تصدر امراً ولائياً بإيقاف صرف 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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