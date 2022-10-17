الطيران المدني: العراق سيخرج من العقوبات الدولية قريباً

2022/10/17 | 15:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت سلطة الطيران المدني، الاثنين، 17 تشرين الاول، 2022، ان خروج...

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