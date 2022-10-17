السوداني: الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات تتضمن إصلاحات اقتصادية

2022/10/17 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الإثنين، السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها"، وتطرق اللقاء الى "افاق التعاون المشترك، واهمية تنميته في مختلف المجالات".

وأكد السوداني، أن "توجه الحكومة المقبلة نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطيها الاقليمي والدولي، كذلك تطلعها الى تنمية علاقات التعاون مع المانيا وعموم دول الإتحاد الأوروبي، وبما يعزز الطموحات والتطلعات المشتركة".

وأضاف، أن "كل جهوده تتركز حاليا على تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، وعلى اساس دقة الاختيار"، مشدداً على أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات، تتضمن اصلاحات اقتصادية، واستثمار للايرادات النفطية بعيدا عن الفساد".

واعرب عن "تطلع الحكومة القادمة الى التعاون المثمر مع الشركات الالمانية في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الأخرى".

من جانبه أكد السفير الألماني، "رغبة حكومة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات".

وتابع، أن "العراق يحتاج وبشكل عاجل الى حكومة كاملة الصلاحيات تدرك حجم التحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الراهنة"، موضحاً أن "الحكومة الالمانية لديها اهتمام كبير بأن تنجح هذه الحكومة وتتغلب على مختلف التحديات".

وقدم السفير الالماني "ورقة تتضمن مقترحات محددة للتعاون بين العراق والمانيا في مجالات متعددة".

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