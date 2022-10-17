2022/10/17 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، أن خروج العراق من العقوبات الدولية سيكون قريباً.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق من ضمن خمس دول لم تجتاز برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة بما يعرف باسم (USOAP)"، مبيناً أن "سلطة الطيران المدني تعمل على اجتياز الاختبار الذي يكون على مراحل عدة".

وأشار إلى أنه "خلال عام 2019 وصل العراق الى نسبة اجتياز حوالي 75% من الاختبار والتدقيق"، مؤكداً أن "العراق سيجتاز النسبة المتبقية خلال المستقبل القريب للخروج من العقوبات الدولية".

وأعلنت وزارة النقل، في وقت سابق، عن اتخاذ العراق إجراءً لإكمال متطلبات رفع الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني: خروج العراق من العقوبات الدولية قريباً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني: خروج العراق من العقوبات الدولية قريباً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).