المحكمة الاتحادية توقف صرف 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء

2022/10/17 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، أمراً ولائياً بإيقاف صرف 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء.

وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت اصدار الامر الولائي المرقم (31 / اتحادية / امر ولائي /2022) المتضمن إيقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ( 226 لسنة 2022 ) والبالغ مقداره (70 مليار دينار)، لحين حسم الدعوى المقامة امامها بالعدد ( 228 / اتحادية / 2022 ) للطعن بعدم صحة القرار انف الذكر".

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