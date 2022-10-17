اسعار الدولار في بورصات بغداد

2022/10/17 | 16:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار صباح هذا اليوم.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار

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