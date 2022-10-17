طهران تنفي استخدام المسيرات الإيرانية ضد أوكرانيا: لم ترسل السلاح لطرفي النزاع

2022/10/17 | 16:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين 10/17/2022، أنه...

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