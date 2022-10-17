سفير العراق بالقاهرة يبحث مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سبل التعاون

2022/10/17 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى سفير جُمهُوريَّة العراق في

القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة

الدول العربيَّة د.



أحمد نايف رشيد

الدليميّ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون

المصريين في الخارج السفيرة سها الجندى.

وأكدت سفارة جمهورية ال

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