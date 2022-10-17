حكومة تصريف الاعمال وغياب الرقابة عنها

2022/10/17 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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المدد الدستورية التي حددها الدستور

العراقي وكل دساتير العالم مهمه جدا،

وقد وضحنا ذلك في مقال مفصل، ففي المادة

55 ثانيا بينت بان (يجري انتخاب مجلس

النواب الجديد قبل خمسةٍ وارب

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