2022/10/17 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي الاسبوعي لجائحة كورونا في العراق المركز الخبري الوطني.

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