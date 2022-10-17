2022/10/17 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، اليوم الإثنين ،اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة تسنمه المنصب.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقاه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيسي يهنئ رشيد هاتفياً ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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