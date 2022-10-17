2022/10/17 | 16:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو ما يبدو أنها طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "كاميكازي" استخدمت لمهاجمة العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث شنت روسيا سلسلة من الهجمات بطائرات دون طيار من طراز "كاميكازي" الانتحارية على أهداف في كييف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يرصد طائرة مسيّرة يعتقد أنها إيرانية تقصف العاصمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يرصد طائرة مسيّرة يعتقد أنها إيرانية تقصف العاصمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).