عبداللطيف رشيد يتسلم منصبه رئيسا للجمهورية آملاً في تشكيل حكومة عراقية بسرعة

2022/10/17 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد اللطيف رشيد في البرلمان في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © البرلمان العراقي/ا ف ب – بغداد (أ ف ب) – أعرب رئيس الجمهورية العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد الاثنين عن أمله بتشكيل حكومة جديدة “بسرعة” تكون “قوية” و”تلبي طموحات الشعب”، مضيفاً أنه سوف يسعى إلى إقامة علاقات “متوازنة” مع دول الجوار.وبعد عام […]

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