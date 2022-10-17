2022/10/17 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تمديد التقديم الى قنوات القبول المركزي والمباشر والنخبة والأوائل.

وقال إعلام التعليم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تمديد السقف الزمني للتقديم الى القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) وقنوات القبول المباشر والنخبة والأوائل على الدراسة المهنية".

وأضاف "ويستمر التقديم الإلكتروني إلى الاستمارات الإلكترونية عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية بكافة فروعها للسنة الدراسية 2022/2021".

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