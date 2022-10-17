رئيس مجلس القضاء يتوجه الى سدني للمشاركة في اعمال المنتدى الدائم للمحاكم التجارية

2022/10/17 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن توجه رئيسه فائق زيدان الى سدني للمشاركة في اعمال المنتدى الدائم للمحاكم التجارية.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان توجه الى سدني للمشاركة في اعمال المنتدى الدائم للمحاكم التجارية".

وأضاف ان "زيدان توجه إلى سدني برفقة عدد من قضاة المحكمة التجارية في بغداد".

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