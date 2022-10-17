القبض على مخمور يستهدف العجلات المركونة في كربلاء

2022/10/17 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم

الاثنين، القبض على مخمور يسبب أضرار

بالغة بالعجلات المركونة في شوارع

المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ضمن جهود مديرية شرطة

محافظة كربلاء

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