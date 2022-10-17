الفتح يكشف موعد إعلان كابينة السوداني الحكومية

2022/10/17 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين،

اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء المكلف

محمد شياع السوداني سيعلن عن الكابينة

الوزارية الأسبوع المقبل.

وقال حسين في صحفي، إنه "سيتم الإعلان

بشكل رسمي عن الكابينة الح

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