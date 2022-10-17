شرطة كربلاء تلقي القبض على”مخمور” يتسبّب بأضرار بالغة بالعجلات

2022/10/17 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، القبض على مخمور يسبّب أضراراً بالغة بالعجلات المركونة في شوارع المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، أنه “ضمن جهود مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، تمكنت مفارز قسم شرطة النجدة أثناء انتشارها ضمن قواطع المسؤولية وبعد ورود اتصالات على الخط الساخن (١٠٤) بوجود شخص مخمور يقوم بترويع المواطنين ويسبب أضراراً بالغة للعجلات المركونة في الشارع من خلال استخدام آلة جارحة”، وأوضح البيان أن “هذا الشخص تسبب بحرق دراجة نارية في أحد أحياء المحافظة مُستخدماً مادة البنزين”.

وبيّنت، أنه “تم القبض عليه وإرساله مع المضبوطات للجهات المعنية لإكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون”.

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