انفوغراف: 1%.. نسبة اصابات كورونا في العراق عند أدنى مستوى منذ ظهور الفيروس

2022/10/17 | 17:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهر الموقف الوبائي التراكمي اليوم الاثنين، تسجيل نسبة اصابات تبلغ 1% فقط، حيث ترزح نسبة الاصابات بكورونا في العراق تحت اقل مستوى منذ ظهور الفيروس.

وكانت نسبة الاصابة في الاوقات التي ينخفض فيها المنحنى الوبائي عند انتهاء اي موجة، تستقر عند 3%، ممايعني ان نسبة الاصابات حاليا هي ادنى مستوى على الاطلاق.

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