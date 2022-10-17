روسيا توجّه رسالة تحذيرية لإسرائيل: هذه خطوة متهوّرة ستدمّر علاقاتنا

2022/10/17 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل، اليوم الاثنين، من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلاً إنّ أيّ خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية.

وأشار ميدفيديف، في بيان، إلى أن “إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة.



إنها خطوة متهوّرة للغاية.



ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا”.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صدمته من إسرائيل لعدم تزويدها كييف بأنظمة مضادة للصواريخ للمساعدة في مواجهة الهجمات الروسية.

طلب زيلينسكي هذه الأسلحة منذ فترة وجيزة بعد بدء الحرب في 24 شباط/فبراير، مشيراً إلى نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، الذي يستخدم غالباً لاعتراض الصواريخ التي يطلقها ناشطون فلسطينيون في غزة.

وقال: “لا أعرف ما حدث لإسرائيل.



أنا بصراحة أشعر بصدمة لأنني لا أفهم لماذا لم يتمكنوا من إعطائنا دفاعات جوية”.

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