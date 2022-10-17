2022/10/17 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. ما الذي استفز ضيف نجم الربيعي لهذه الدرجة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bRHbPTugkL0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. ما الذي استفز ضيف نجم الربيعي لهذه الدرجة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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