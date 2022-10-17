2022/10/17 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bRHbPTugkL0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. ما الذي استفز ضيف نجم الربيعي لهذه الدرجة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. ما الذي استفز ضيف نجم الربيعي لهذه الدرجة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).